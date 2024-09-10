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İsrail-Mısır Sınırında Kaçakçı Araç Çarpması: Bir Asker Yaralandı

İsrail-Mısır sınırında bir kaçakçı aracın çarpması sonucu bir subay yaralandı ve arama başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:05
İsrail-Mısır Sınırında Kaçakçı Araç Çarpması: Bir Asker Yaralandı

İsrail-Mısır Sınırında Olay

İsrail ve Mısır arasındaki sınırda, kaçakçılara ait bir aracın çarpması sonucu bir İsrailli subayın yaralandığı bildirildi.

Kaza Detayları

Israel Hayom gazetesinin aktardığına göre, Mısır sınırında bir ATV aracın dur ihtarına uymayarak çarptığı subay hafif yaralı olarak olay yerinden tahliye edildi. Araçtaki kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

Olay sonrasında İsrail askerleri, kaçan sürücüyü yakalamak üzere geniş çaplı bir arama başlatmaya karar verdi. Ordudan yapılan açıklamalar, Mısır sınırında hızla gelen araca ateş açıldığını ve güvenlik güçlerinin şüpheliyi bulmak için bölgeyi taradığını ortaya koydu.

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