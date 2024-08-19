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İsrail Müzakere Heyeti, Philadelphi Koridoru Üzerinde Anlaşmaya Varamadı

İsrailli müzakere ekibi, Philadelphi Koridoru konusunda Hamas ile bir anlaşmaya ulaşmadan Tel Aviv'e döndü.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 22:45
İsrail Müzakere Heyeti, Philadelphi Koridoru Üzerinde Anlaşmaya Varamadı

İsrailli Heyet Kahire'den Tel Aviv'e Döndü

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için Mısır'ın başkenti Kahire'ye seyahat eden İsrailli müzakere heyeti, Philadelphi Koridoru hakkında Hamas ile bir uzlaşıya varamadan geri döndü.

Heyetin İç Yapısı ve Anlaşmazlıklar

Yedioth Ahronot gazetesinin bildirdiği üzere, Mısır'da gerçekleştirilen görüşmelere Mossad Direktörü David Barnea ve Şin-Bet Başkanı Ronen Bar katılmadı. Müzakerelerde, çeşitli konularda ilerleme sağlanamadığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerdeki tutumunu esnetmeye yanaşmadığı ifade edildi.

İsrail'in Askeri Talebi ve Mısır'ın İstekleri

İsrail, Philadelphi Koridoru'nda askeri varlığını sürdürmek isterken, Mısırlılar ve Filistinliler, bu bölgeden tamamen çekilmesi konusunda ısrarcı. El-Kahire el-İhbariyye televizyonuna göre, Mısır yönetimi, İsrail'in Philadelphi Koridoru'nu terk etme isteğine karşı çıkıyor ve bu konuda çıkan spekülasyonların asılsız olduğunu vurguladı.

Netanyahu'nun Durumu ve ABD ile İlişkiler

Binyamin Netanyahu, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası, David Mercer aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda kalması gerektiğini özellikle vurgulamıştı.

Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 27 Mayıs'ta önerdiği ateşkes planının, kendisinin sunduğu tekliften farklı olduğunu belirterek yeni şartlar eklenmesini talep etti.

Gelecek Müzakereler

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve Gazze'deki ateşkes müzakereleri için önümüzdeki hafta Mısır'ın Kahire şehrinde yeni görüşmeler yapılması bekleniyor.

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