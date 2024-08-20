İsrail Müzakerecileri Netanyahu'yu Eleştiriyor

Netanyahu'nun Müzakerelerdeki Rolü Tartışılıyor

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esir takası ve ateşkes müzakerelerini kasıtlı bir şekilde sabote ettiği öne sürüldü. İsrail'in müzakere heyetinde yer alan bazı yetkililer, Netanyahu'nun tutumunu eleştirdi.

KAN'da Yer Alan Değerlendirmeler

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'da yayınlanan habere göre, müzakereciler, Netanyahu'nun ortaya koyduğu şartlar nedeniyle görüşmelerde belirsizliğin arttığını belirtti. Yetkililer, Netanyahu'nun açıklamalarının müzakereleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Adları açıklanmayan bazı müzakereciler, "Netanyahu'nun son açıklaması müzakereleri havaya uçurmayı amaçlıyor, başka bir açıklama olamaz. Başbakan, şu an kritik bir dönemdeyiz ve çözüm arayışında olmamız gerektiğini biliyor," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun Esir Aileleriyle Görüşmesi

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esir ailelerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda, Netzarim Koridoru ile Philadelphi Koridoru'ndaki askerlerin çekilmeyeceğini ifade etti. Toplantı sırasında, temsilcilerin Netanyahu'ya, Tel Aviv ile Hamas arasında bir esir takası gerçekleştirilebileceğine dair güvence verilmediği şeklinde yorumlar yaptığı bildirildi.

Bu gelişmeler, müzakerelerdeki ilerleme ile Netanyahu'nun açıklamaları arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. Yetkililer, Netanyahu'nun müzakerelerde ilerleme olduğunu bildiğini ancak buna aykırı açıklamalar yaptığını belirtti.