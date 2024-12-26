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İsrail, Nablus'taki Yusuf Makamı'na Baskın Düzenledi

İsrail askerleri, Nablus'ta bulunan Yusuf Makamı'na koruma altında baskın düzenledi, olaylar çıktı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 06:09
İsrail, Nablus'taki Yusuf Makamı'na Baskın Düzenledi

İsrail, Nablus'taki Yusuf Makamı'na Baskın Düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na, İsrail askerlerinin koruması altında baskın düzenledi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine yaptığı açıklamalara göre, İsrail askerleri tarafından korunan otobüsler ve bir buldozer eşliğinde onlarca asker aracı, Yusuf Makamı'na ulaşarak çevresinde mevzilenmiş durumda.

Yusuf Makamı'nın çevresinde Filistinli gençler ile İsrail ordusu arasında çatışmalar çıktığı bildirildi. Ancak olaylar sırasında ölen veya yaralananların olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Nablus'taki Yusuf Makamı

Yahudi topluluğu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan ve Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentindeki Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, bu kabrin geçmişinin birkaç asır önceye dayandığını ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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