İsrail, Nasrallah'ın Cenazesine Saldırı Planlıyor mu?

İsrail'den Şok Açıklama: Nasrallah'ın Cenazesi Hedefte

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın 23 Şubat’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen cenaze törenine olası bir hava saldırısı gerçekleştirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, Halevi’nin askeri öğrencilere yaptığı konuşmanın kayıtlarını paylaştı. Halevi, cenaze katılımcılarının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanacak bir saldırı planladıklarını vurguladı.

Halevi'nin Açıklamaları ve Stratejik Değerlendirmeler

Cenaze töreni günü aracıyla bir “özel görüşme” yaptığını dile getiren Halevi, bu görüşmenin Nasrallah'ın cenazesi hakkında olduğunu ve saldırı planlarını değerlendirdiklerini ifade etti. Askeri öğrencilerden görüşmenin içeriği hakkında tahmin yürütmelerini isteyen Halevi, “cenazeye saldırı” yanıtını almasının ardından “Anlıyorsunuz, kim destekler?” ifadesini kullandı.

Bu durum, “İsrail ordusunun kararlarının ciddiyetini” ortaya koyduğu şeklinde değerlendirildi. Halevi, ayrıca Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında İsrail savaş uçaklarının Beyrut semalarında uçtuğuna dikkat çekti.

Cenaze Töreni İçin Büyük Katılım

Beyrut’ta 23 Şubat’ta bir stadyumda düzenlenen cenaze töreninde, Hizbullah lideri Nasrallah ve halef olarak değerlendirilen Haşim Safiyyuddin için yoğun bir katılım gerçekleşmişti. Nasrallah, 27 Eylül 2024'te Dahiye'ye yapılan bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Onun ardından Hizbullah Genel Sekreteri olması beklenen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen bir İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.