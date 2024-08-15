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İsrail, Netanyahu'nun Trump ile Görüşmesi İddialarını Reddetti

İsrail Başbakanlığı, Netanyahu'nun Trump ile ateşkes görüşmesi yaptığına dair haberleri yalanladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:16
İsrail, Netanyahu'nun Trump ile Görüşmesi İddialarını Reddetti

İsrail Başbakanlığı'ndan Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmesi gerçekleştirdiğine dair çıkan haberler, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yalanlandı.

Görüşmeler Gerçekleşmedi

Netanyahu ile Trump arasında herhangi bir telefon görüşmesinin yapılmadığını belirten açıklamada, "Basında çıkan haberlerin aksine, Başbakan Binyamin Netanyahu, dün eski Başkan Donald Trump ile konuşmadı," denildi.

Öte yandan, Axios haber sitesi, güvenilir iki Amerikalı kaynağa atıfta bulunarak, Trump ile Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası konularını görüştüğünü iddia etmişti.

Ateşkes Önerileri

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in önerdiği 3 aşamalı ateşkes planını duyurmuştu. Bu plan, kalıcı ateşkesi, İsrail’in Gazze’den çekilmesini, rehinelerin dönüşünü ve insani yardımların kesintisiz ulaşımını öngörüyor.

Mısır, ABD ve Katar'dan oluşan arabulucular, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşmek üzere 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanmasını istedi. Bugün Doha'da yapılacak müzakerelere, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, CIA Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın katılması bekleniyor.

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