İsrail, Norveç'in Filistin Temsilcilerini Akredite Etmeyi İptal Etti

İsrail ve Norveç Arasındaki Diplomatik Gerilim

İsrail Hükümeti, Norveç'in Filistin devletini tanıdığını açıklamasının ardından, Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki akreditasyonunu iptal etti.

Açıklamaların Ardından Gelen Karar

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, bu kararın Norveç hükümetinin son zamanlarda aldığı "İsrail karşıtı" ve "tek taraflı" adımlara bir yanıt olduğu vurgulandı. Norveç'in diplomatik temsilcilerinin akreditasyonları, aynı zamanda Filistin ile olan ilişkilerdeki gelişmelerle de doğrudan bağlantılı.

Akreditasyon İptali ve Vize Süreçleri

Yapılan açıklamada, Norveçli diplomatların akreditasyonlarının iptalinin yanı sıra, vizelerinin de üç ay içinde geçersiz hale geleceği belirtildi. "İsrail, Filistin yönetimindeki Norveç temsilciliğinde görev almak üzere Norveçli diplomatlara akreditasyon vermeyecektir," ifadesi gündeme geldi.

Norveç'in Filistin'i Tanıma Kararı

Norveç, 28 Mayıs tarihinde resmen Filistin devletini tanıdığını açıklamıştı. Bu durum, İsrail'in tepkisini çekmiş, daha önce benzer bir adım atan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerin geri çağrılmasına sebep olmuştur.

Böylece, Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146’ya yükselmiştir. Aynı zamanda, bu gelişmeler uluslararası diplomasi içerisinde önemli bir yer tutmakta.