İsrail, Ocak Ayında Batı Şeria'da 580 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltı Rakamlara Yansıdı

İsrail ordusu, Ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria'da toplam 580 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltıların çoğunluğunun gerçekleştiği yer ise, 21 Ocak'tan bu yana İsrail'in hedefinde olan Cenin kenti ve mülteci kampı oldu.

FKÖ'den Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin Esirler Cemiyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu, gözaltı olaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Ocak ayında Batı Şeria'da 580 gözaltı vakası tespit edildi. Gözaltılar en fazla Cenin kenti ve mülteci kampında gerçekleşti."

Ayrıca, gözaltına alınanların içinde 17 kadın ve 60 çocuk olduğu; bu süreçte hayatını kaybeden 4 Filistinli olduğu ifade edildi.

Toplam Gözaltılar ve İstatistikler

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların toplam sayısının 15 bin 500'e ulaştığı belirtildi. Bu sayıdan 455'i kadın ve 1,115'i çocuk olarak kaydedildi.

Cenin Kentine Yönelik Saldırıların Etkisi

19 Ocak'ta Gazze'de varılan ateşkesin ardından, 21 Ocak'ta İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Saldırılarda 25 Filistinli yaşamını yitirdi.

Baskılar, 27 Ocak'ta Tulkerim ve 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesi kapsamına genişledi. 8 Şubat'ta Tamun'daki güçler geri çekildi.

Ağır Kayıplar ve Yaralılar

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 910 Filistinli yaşamını yitirdi ve 7 bine yakın kişi yaralandı.