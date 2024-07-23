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İsrail Ordu'sundan Gazze Şeridi'nde Bombardıman: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırısında 6 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Kriz derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:50
İsrail Ordu'sundan Gazze Şeridi'nde Bombardıman: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Bombardıman Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ortasında bulunan Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik bir hava saldırısı düzenleyerek bir evi hedef aldı. Bu saldırı sonucunda 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Olayın Detayları

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Bureyc Mülteci Kampı girişindeki Abdulhadi ailesine ait evi bombaladı. Avde Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, yaralıların sayısının 10 olarak belirlendiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda, resmi veriler ışığında 39 bin 90 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayı içerisinde en az 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın bulunmaktadır. Ayrıca, 90 bin 147 kişi yaralanmıştır.

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