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İsrail Ordu'sundan Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:26
İsrail Ordu'sundan Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü

İsrail Hava Saldırısı Sonuçları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgesine yönelik hava saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu olay, Lübnan'ın Meysel Cebel beldesinde gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybedenlerden biri Hizbullah bünyesindeki İslami Sağlık Heyeti üyesidir.

Diğer Saldırılar

Ayrıca, NNA'nın yayımladığı başka bir habere göre İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Kefr Killa beldesine de saldırıda bulunmuştur. Bölgedeki gerilim artmaya devam ediyor.

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