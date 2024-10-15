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İsrail Ordu'sundan Lübnan'a Yönelik Füze Saldırılarına Cevap

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan füzelere karşılık olarak bölgede çatışmaların arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:19
İsrail Ordu'sundan Lübnan'a Yönelik Füze Saldırılarına Cevap

İsrail Ordusu, Lübnan'dan Saldırılara Yanıt Verdi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın kuzeyinden 20 füzenin ülkenin çeşitli bölgelerine yöneltildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Yukarı Celile ve Hayfa Körfezi'nde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Lübnan kaynakları, füzelerin bir kısmının İsrail tarafından etkisiz hale getirildiğini aktarıyor. Ynet haber sitesi, bu saldırılar sonucu Hayfa Körfezi'ndeki ormanlık alanlarda yangın çıktığını bildirdi.

Hizbullah'ın Açıklamaları

Hizbullah bir basın açıklaması yaparak, İsrail ordusuna ait Hermes 450 model insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Örgüt, sabah saatlerinden itibaren el-Merc bölgesine yönelik 3 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki Rabbu Selasin beldesinden kaçmaya çalışan İsrail askerleri ile çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Çatışmalar, işgal altındaki Şeba Çiftlikleri ile Kiryat Şmona arasında yoğunlaştı. İsrail askerleri, bu bölgelere yönelik çok sayıda füzeyle hedef alındı.

İsrail-Lübnan Çatışmaları ve Can Kaybı Rakamları

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2 bin 309 kişi öldü. Bu sayı içinde 104 çocuk ve 194 kadın da bulunuyor. 10 bin 782 kişi yaralandı.

Saldırılar sonucunda yüz binlerce Lübnanlı yerinden olurken, 430 binden fazla kişi Suriye’ye kaçtı. Hükümet, bu durumun artan göç dalgalarıyla devam ettiğini ifade etti.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2023'te Israeli bombardımanlarında hayatını kaybetti. Bu olayların arkasından Hizbullah, İsrail ordusuna karşılık vermeye devam ediyor.

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