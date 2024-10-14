İsrail Ordusu 125 Askerinin Yaralandığını Duyurdu

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail, son 24 saat içerisinde, çoğunluğu Lübnan'da olmak üzere, 125 askerinin yaralandığını bildirdi. Bu durum, 7 Ekim 2023'ten itibaren bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı olarak kayda geçti.

Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan askerlerin sayısı, 2 bin 344'ü karadan olmak üzere toplamda 4 bin 858'e ulaştı. Bu da çatışmaların şiddetini gözler önüne seriyor.

Olayın Detayları

Son 24 saat içinde gerçekleşen istilalarda, 61 askerin yaralanmasının nedeni olarak, İsrail’in kuzeyindeki askeri üsse düşen Hizbullah’a ait bir insansız hava aracı gösteriliyor. Bu olay, İsrail'deki acil yardım servisi olan Kızıl Davud Yıldızı tarafından da doğrulandı.

Genel Durum

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından itibaren 739 askerin hayatını kaybettiğini, bunların 352'sinin karadan işgal süreci sırasında gerçekleştiğini bildirdi.