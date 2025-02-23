İsrail Ordusu, 22 Yıl Sonra Cenin'e Tanklarla Girdi

İsrail ordusu, 22 yıl sonra işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentine tanklarla girdi. Başlatılan saldırılarda Filistinliler arasında kayıplar artıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:47
İsrail Ordusu, 22 Yıl Sonra Cenin'e Tanklarla Girdi

İsrail Ordusundan Tarihi Saldırı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını genişleterek Cenin kentine tanklarla gireceğini duyurdu. Bu, 2002 yılından bu yana gerçekleşen ilk tank operasyonu oldu.

Saldırılar Genişliyor

İsrail ordusunun açıklamasında, Batı Şeria'da düzenlenecek operasyonlarda bir tank tümeninin Cenin kentindeki saldırılara katılacağı bildirildi. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, 21 Ocak’ta başlatılan saldırılar hız kesmeden devam ediyor.

Cenin ve Çevresi Hedefte

Açıklamalara göre, Cenin kenti yakınlarındaki köylere de saldırılar düzenleniyor. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, 22 yıl aradan sonra, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında tankların ilk kez görüldüğü belirtiliyor.

Artan Kayıplar ve Tahribat

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin yaralandığını ve bölgedeki yapılar ile altyapının ciddi şekilde tahrip edildiğini açıkladı. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te devam eden saldırılarda toplamda 920'yi aşkın Filistinli hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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