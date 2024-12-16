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İsrail Ordusu, 98. Tümen'i Gazze'ye Kaydırıyor

İsrail ordusu, 98. Tümen'in Lübnan'dan çekildiğini ve Gazze Şeridi'ne gönderileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 22:39
İsrail Ordusu, 98. Tümen'i Gazze'ye Kaydırıyor

İsrail Ordusundan Kritik Açıklama

İsrail ordusu, 30 Eylül'de başlayan kara saldırıları sonrası 98. Tümen'in Lübnan'ın güneyinden çekilerek Gazze Şeridi'ne kaydırılacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, ordunun faaliyetlerine geçen hafta çarşamba itibariyle son verildiği ve Gazze'ye gönderim hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.

Son Gelişmeler

1 Kasım'da yapılan açıklamaya göre, 98. Tümen'e bağlı komando ve paraşüt birlikleri, Lübnan'ı hedef alan faaliyetlere başlamıştı. Ancak, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması 27 Kasım'da yürürlüğe girmiş ve bu süre zarfında İsrail ordusu anlaşmayı 228 kez ihlal etmişti. Bu ihlaller sonucunda 31 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralanmıştır.

Ateşkes ve Bölgedeki Durum

Ateşkes anlaşması gereğince, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması planlanıyor. Bu süreçte, Lübnan ordusu, ülkenin güneyinde bulunan çeşitli bölgelerde patlamamış savaş mühimmatlarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çekilme ve Koordinasyon

Son olarak, İsrail ordusu 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinden çekildiğini açıklamış, Lübnan ordusu ise Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü ile ABD koordinasyonunda bu bölgenin çevresine konuşlanmaya başlamıştır.

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