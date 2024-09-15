İsrail Ordusu, Afrika Sığınmacılarını Gazze'de Savaşmaya Teşvik Ediyor İddiası

İsrail ordusunun Afrika'dan gelen sığınmacılara Gazze'de savaşmaları karşılığında iltica başvurularını kabul ettiği öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 13:32
İsrail Ordusu, Afrika Sığınmacılarını Gazze'de Savaşmaya Teşvik Ediyor İddiası

İsrail Ordusunun Sığınmacılara Yönelik Stratejisi

İsrail ordusunun, Afrika'dan iltica başvurusunda bulunan sığınmacılara yönelik sürpriz bir strateji izlediği iddia ediliyor. Yerel gazetelerde çıkan haberlere göre, ordunun asker ihtiyacını karşılamak için bu başvuruları Gazze'de savaşmak şartıyla kabul ettiği bildirildi.

Haaretz Gazetesinin Raporu

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun bu yöntemi, Afrika'dan gelen sığınmacılara iltica statüsü kazandırmak için bir yol olarak değerlendiriliyor. Gazeteye konuşan isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilileri, projenin yasal süreçlerle belirlendiğini vurguladı.

Eleştirilen Uygulamalar ve İç İkilik

Söz konusu uygulamaların, içeride mevcut eleştirileri bastırma amacı taşıdığını belirten yetkililer, böyle bir durumun “çok sorunlu” olduğunu ifade etti. Gazze'ye yönelik saldırılara yardımcı olmaları için sığınmacılara statü verilmesi hakkında bazı talepler bulunsa da, şu ana kadar hiçbir talebin olumlu yanıt almadığı belirtildi.

Afrikalı Sığınmacıların Durumu

İsrail’deki Afrika kökenli sığınmacıların çoğu genç erkeklerden oluşuyor ve toplamda yaklaşık 30 bin sığınmacı bulunuyor. Ancak yaklaşık 3 bin 500 Sudan vatandaşı, mahkeme tarafından geçici statü almış durumda. 7 Ekim'den sonra birçok sığınmacının, tarım işlerinde ve sivil komuta merkezlerinde çalışmaya başladığı da vurgulandı.

Tanıklıklar ve Güvenlik Görüşmeleri

Haaretz’e konuşan bir sığınmacı, kendisine bir güvenlik yetkilisi tarafından yapılan çağrıyı aktardı. Bu yetkilinin kendisine, "Gazze’de savaşması halinde oturum statüsü alabileceğini" söylediği öğrenildi. Sığınmacının, diğerlerinin de benzer bir eğitim sürecine tabi tutulacağını belirttiği ifade ediliyor.

İsrail İçişleri Bakanlığı'nın İncelemesi

İsrail İçişleri Bakanlığı'nın, okullarda eğitim gören sığınmacı çocuklarını orduya alma olasılığını araştırdığı da bildirildi. Geçmişte, yabancı işçilerin çocuklarına orduda görev yapma izni verilmişti.

İnsan Kaynağı İhtiyacı

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve diğer bölgelerdeki çatışmalar, insan kaynağına olan ihtiyacı artırdı. Bu nedenle, ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklerin askere alınmaları için çeşitli emirler gönderildiği biliniyor.

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