İsrail Ordusu, Araçla Ezme Saldırısında Yaralanan Subayın Ölümünü Açıkladı

İsrail Ordusu'ndan Acı Kayıp

İsrail ordusu, 14 Temmuz tarihinde Lid (Lod) kenti yakınlarında meydana gelen araçla ezme saldırısında ağır yaralanan istihbarat subayının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olayın Detayları

İsrail Ordu Sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda yaralanan 24 yaşındaki yüzbaşı rütbesindeki askerin hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini bildirdi.

14 Temmuz’da Lid kenti yakınlarındaki bir otobüs durağında gerçekleşen "araçla ezme" girişiminde, subay haricinde 3'ü ağır toplamda 4 İsrail askeri yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren 27 yaşındaki Filistinli sürücü ise güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü.