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İsrail Ordusu, Ateşkes Antlaşması Öncesi Lübnan'ı Vurmaya Devam Ediyor

İsrail ordusu, ateşkes antlaşması yürürlüğe girmeden önce Lübnan'a yönelik saldırılarına devam etti. Beyrut'tan gelen bilgiler endişe verici.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 06:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 06:01
İsrail Ordusu, Ateşkes Antlaşması Öncesi Lübnan'ı Vurmaya Devam Ediyor

İsrail ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes antlaşması yürürlüğe girene kadar saldırılarını sürdürmeye devam etti. Başta başkent Beyrut olmak üzere, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırıları düzenlendi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirirken, yerel basında da benzer şekilde, ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği güne kadar ülkenin güney ve doğusuna hava saldırıları yapıldığı ifade edildi.

Ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saatiyle 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi ve ardından İsrail'in saldırılarının durduğu bildirildi. Antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle Beyrut'un Dahiye bölgesinden ateşkesi kutlamak amacıyla havaya yoğun ateş açıldığı öğrenildi.

İsrail saldırılarından yerinden edilen Lübnanlıların, ülkenin güneyine doğru hareket ettiği aktarıldı. Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden güney Lübnan'daki sakinlere uyarılar yaptı. Adraee, "Ateşkes antlaşması yürürlüğe girmiştir ve koşullar uyarınca İsrail ordusu Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlanmaya devam etmektedir" şeklinde bir açıklama yaptı.

Adraee, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelere ilerlememesi gerektiğini ve yerinden edilen bölge halkının güvenliği için oraya hareket etmekten kaçınmasının önemine dikkat çekti.

Bu ateşkes antlaşması, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurulmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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