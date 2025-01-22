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İsrail Ordusu, Ateşkese Rağmen Gazze'de Filistinliyi Öldürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin Refah kentinde bir Filistinliyi öldürdü, dört kişiyi yaraladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 19:37
İsrail Ordusu, Ateşkese Rağmen Gazze'de Filistinliyi Öldürdü

İsrail Ordusu, Gazze'nin Güneyinde Yeni Bir Saldırı Gerçekleştirdi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. Olayda dört kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Bölgedeki bir sağlık görevlisinden alınan bilgilere göre, Refah şehrinin doğusunda gerçekleşen saldırıda Ekrem Atıf Zenun isimli Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığından Açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 47 bin 161 olduğunu ve yaralı sayısının ise 111 bin 166'ya ulaştığını duyurdu. Sivil savunma ekipleri, enkaza ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenler olduğu bildirildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi 19 Ocak tarihinde TSİ 12.15'te gerçekleşti. Üç aşamadan oluşan anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli 33 esir ile 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

İlk Gelişmeler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta üç İsrailli kadını serbest bırakmıştı. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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