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İsrail Ordusu Ateşkese Rağmen Lübnan'da Evleri Hedef Aldı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki beldede evlere saldırarak ateşkes anlaşmasını ihlal etti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:46
İsrail Ordusu Ateşkese Rağmen Lübnan'da Evleri Hedef Aldı

İsrail Ordusu İhlallere Devam Ediyor

Lübnan'ın güneyinde, İsrail ordusu tarafından ateşkese rağmen gerçekleştirilen yeni saldırılar dikkat çekti. Resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri, Mercayun ilçesinde bulunan Kefr Killa ve Adise beldelerine yönelik saldırılarda bulundu.

Ateşkes İhlalleri Artıyor

İsrail ordusu, Kefr Killa beldesinde evleri havaya uçurarak ve Adise'de çok sayıda evi yıkarak ciddi bir tahribat yarattı. Ateşkes anlaşmasının üzerinde 80 gün geçmişken, İsrail'in bu anlaşmayı ihlal ettiği toplam 928 olay kaydedildi.

İki ülke arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan’ın güneyinden çekilmesini şart koşuyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun bölgeye 'tam olarak yerleşmediğini' iddia ederek işgal süresinin uzatıldığını duyurdu.

İnsan Kaybı ve Yıkım

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından, İsrail ordusu saldırılarında en az 75 kişi hayatını kaybetmiş, 267 kişi ise yaralanmıştır. Ayrıca, İsrail'in çekildiği bölgelerde konutlar ve tarım arazileri büyük çapta yıkıma uğramaktadır.

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