İsrail Ordusu, Ateşkesi İhlal Ederek Gazze'de Bir Filistinliyi Öldürdü

Gazze'de İsrail ordusunun ateş açması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkes ihlalleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:31
İsrail Ordusu, Ateşkesi İhlal Ederek Gazze'de Bir Filistinliyi Öldürdü

Gazze'de, İsrail ordusunun açtığı ateşle bir Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olay Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde meydana geldi. Burada, bir İsrailli keskin nişancı tarafından hedef alınan Filistinli, evine dönerken vuruldu.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeye devam ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 93'e yükselmiş durumda.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılar sonucunda, 61 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 14 binden fazlası ise enkaz altında kayboldu.

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