İsrail Ordusu, Baalbek'i Bombaladı: Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail Ordusu Baalbek'i Hedef Aldı

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine saldırdı. Lübnan haber ajansı NNA tarafından bildirildiğine göre, İsrail ordusu, ateşkes koşullarını ihlal ederek Bekaa Vadisini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Bekaa Vadisi'ndeki Baalbek'in batısında yer alan Tariya beldesindeki Litani Nehri kıyısındaki bir evi bombaladı. Bu saldırı sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın şartlarına göre, Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Buna rağmen, İsrail ordusu hava saldırıları, patlatarak evleri yıkma ve drone ile savaş uçakları göndermek gibi yöntemlerle ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti.