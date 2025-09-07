İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınları: 2 Yaralı, 10 Gözaltı

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar ve Kızılay Açıklaması

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de biri İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, diğeri Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu olmak üzere 2 Filistinli yaralandı. Yaralılar, tedavi için Kızılay ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

El Halil ve Ev Baskınları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre İsrail ordusu, El Halil ilinin farklı noktalarında iki eve baskın düzenledi. Baskınlarda evlere ve içerisindeki eşyalara zarar verilirken, İsrail güçleri 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Beytullahim ilinde de İsrail askerleri evlere düzenledikleri baskın ve arama sonrası 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Ramallah kentinde bir ailenin evi basıldı, evdeki eşyalara zarar verildi ve Filistinli karı-koca gözaltına alındı.

Eşiyle birlikte gözaltına alınan aktivist Hena Biydek'in Gazze Şeridi'ne destek için etkinliklerde yer aldığı ve açlık grevine katıldığı belirtiliyor.

Nablus ve Cenin Operasyonları

Nablus kentinde İsrail ordusu, Balata Mülteci Kampı'na ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak baskın düzenledi; askerlerle bölge sakinleri arasında olaylar yaşandı. Ayrıca Nablus'un Belde Kadime bölgesinde yer alan Hanbeli Camii'ne de baskın yapıldı.

Filistinli Esirler Kulübü, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde evlere düzenlenen baskınların ardından biri kadın olmak üzere 3 Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

Genel Değerlendirme

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.