DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.716,25 -1,02%

İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınları: 2 Yaralı, 10 Gözaltı

İsrail ordusu ve yerleşimciler Batı Şeria'daki baskınlarda 2 Filistinli yaraladı, 10 kişi gözaltına alındı; El Halil, Nablus, Ramallah ve Cenin'de operasyonlar yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:58
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınları: 2 Yaralı, 10 Gözaltı

İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınları: 2 Yaralı, 10 Gözaltı

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar ve Kızılay Açıklaması

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de biri İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, diğeri Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu olmak üzere 2 Filistinli yaralandı. Yaralılar, tedavi için Kızılay ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

El Halil ve Ev Baskınları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre İsrail ordusu, El Halil ilinin farklı noktalarında iki eve baskın düzenledi. Baskınlarda evlere ve içerisindeki eşyalara zarar verilirken, İsrail güçleri 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Beytullahim ilinde de İsrail askerleri evlere düzenledikleri baskın ve arama sonrası 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Ramallah kentinde bir ailenin evi basıldı, evdeki eşyalara zarar verildi ve Filistinli karı-koca gözaltına alındı.

Eşiyle birlikte gözaltına alınan aktivist Hena Biydek'in Gazze Şeridi'ne destek için etkinliklerde yer aldığı ve açlık grevine katıldığı belirtiliyor.

Nablus ve Cenin Operasyonları

Nablus kentinde İsrail ordusu, Balata Mülteci Kampı'na ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak baskın düzenledi; askerlerle bölge sakinleri arasında olaylar yaşandı. Ayrıca Nablus'un Belde Kadime bölgesinde yer alan Hanbeli Camii'ne de baskın yapıldı.

Filistinli Esirler Kulübü, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde evlere düzenlenen baskınların ardından biri kadın olmak üzere 3 Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

Genel Değerlendirme

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınları: 2 Yaralı, 10 Gözaltı
2
Akdamar Kilisesi'nde 13. Ayin Sona Erdi: Patriği Sahak Maşalyan Katıldı
3
Ali Erbaş: İmam Hatip Nesli Başörtüsü Zulmüne Önderlik Etti
4
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şüpheli Antalya'da Yakalandı
5
ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
6
Kars'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına Özel Video Klibi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı