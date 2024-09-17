İsrail Ordusu Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Gece Baskınlarıyla Doğrudan Müdahalede Bulundu

İsrail Savunma Kuvvetleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği operasyonlarla 10 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu baskınlar, Ramallah, El-Bire ve Nablus şehirlerinde gerçekleştirildi.

Baskınlardan Birkaçı Kadınlar Üzerine Yoğunlaştı

Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, Ramallah ve El-Bire'deki operasyonlar sırasında, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Sadat'ın eşi Abla Sadat ile birlikte 3 kadın gözaltına alındı.

Sadat Ailesinin Yaşadığı Korku Dolu Anlar

Sadat'ın kızı sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, evlerine 20'den fazla askerin girdiğini ve annesinin gözaltına alındığını, ayrıca evde arama yaparak eşyaların fotoğraflarının çekildiğini belirtti.

Diğer Gözaltılar ve Operasyonlar

İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampında 3, güneydeki Madama Köyünde 1 ve Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silvad Kasabası'nda 3 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Bu tür baskınlar, Batı Şeria'daki gerilimi artırmaya devam ederken, gözaltına alınan kişilerin durumu ise her zaman tartışma konusu olmaktadır.