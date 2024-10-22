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İsrail Ordusu, Batı Şeria'da 11 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan 11 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:45
İsrail Ordusu, Batı Şeria'da 11 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü

İsrail Ordusu Tarafından Yaralanan Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'da 11 yaşındaki Filistinli Abdullah Cemal Hevaş'ı vurduğu bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail askerleri Nablus bölgesinde bir gözaltı işleminin ardından çekilirken, Hevaş'ı yaraladı.

Olayın Ardından Yaşananlar

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nablus'ta ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Artan Şiddet ve Kaybın Boyutları

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda, 166'sı çocuk olmak üzere toplamda 760 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Bu süreçte, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelttiği saldırılar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların artmasına sebep oldu.

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