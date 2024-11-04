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İsrail Ordusu Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı, 7 Ekim'den beri baskınlar arttı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:07
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu'nun Baskınları

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlarla 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu etkinlikte, gözaltına alınanlar arasında bir çocuk ve eski tutuklular da bulunuyor.

Baskın Detayları

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Ramallah, Nablus, El-Halil, Beytüllahim ve Kalkilya gibi bölgelerde baskınlar düzenlediği ifade edildi. Gözaltına alınan 12 kişiyle birlikte, evlerde büyük çapta zarar ve yıkım gerçekleştiği belirtildi.

Saldırılar ve Tehditler

Açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına aldığı şahıslara ve ailelerine yönelik saldırılar ve tehditlerde bulunduğu da kaydedildi. Bu durum, bölgedeki gerilimin arttığını göstermektedir.

Artan Gözaltı Sayıları

Gazze Şeridi'ne yönelik harekâtın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanmaktadır. Filistin Esirler Cemiyeti'nin verdiği bilgiler doğrultusunda, bu süreçte gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 600'ü geçtiği bildirilmektedir.

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