İsrail Ordusu Batı Şeria'da 14 Günlük Kuşatmayı Sürdürüyor

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 14 Günlük Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ile başlayan genişlemiş kuşatma ve saldırılarını 14 gündür aralıksız sürdürüyor. Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıların şiddeti önemli ölçüde artmış durumda.

Baskınlar ve Zorla Tahliyeler

İsrail güçleri, baskınlar, hava saldırıları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alarak çeşitli eylemlerle bölgenin altyapısını tahrip ederken, Filistinlileri zorla göçe mahkûm ediyor. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Cenin kenti batısındaki El-Harisiye kasabasına yapılan baskın sırasında, İsrail güçleri bazı evlere gerçek mermiler ve ses bombaları atarak, içeridekilerin teslim olmalarını talep etti. Bu baskında 2 kişi gözaltına alınırken, İsrail güçleri kasabadan çekildi.

İsrail'in Tulkerim ve Tubas'taki Saldırıları

İsrail ordusu, Cenin'in yanı sıra Tulkerim ve Tubas kentlerine de yoğun saldırılar gerçekleştiriyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim’de 27 Ocak'ta başlayan saldırılar, zorla tahliye edilen Filistinlilere ait evlerin askeri kışlaya dönüştürülmesiyle sonuçlandı. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin buldozerlerle bölgede hareket eden Filistinlilere müdahale ettiğini belirtiyor.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Cenin Valisi Ebu Rubb, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun savaşını Gazze'den Batı Şeria'ya taşıdığını ifade etti. Rubb, Cenin kampında meydana gelen patlamaları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına benzetti. 21 Ocak’tan bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 25’e yükselirken, birçok kişi de yaralanmış durumda. Tulkerim'e yönelik saldırılarda ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılar Altyapıyı Hedef Alıyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde 21 Ocak'ta başlattığı "Demir Duvar" operasyonu ile saldırılarını devasa bir şekilde genişletmiş durumda. İlgili saldırılar, Batı Şeria'nın ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısını hedef alarak ciddi tahribatlara yol açıyor.