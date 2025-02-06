İsrail Ordusu Batı Şeria'da 17 Günde 174 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltıları Artırıyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı geniş çaplı saldırılar 21 Ocak'tan bu yana devam ediyor. Bu süreçte, 174 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Cenin ve Tubas'ta Yoğun Baskınlar

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, özellikle Cenin ve Tubas kentlerinde İsrail ordusunun baskınlarını sürdürdüğü belirtildi. Cenin kenti ve mülteci kampında gözaltına alınan Filistinli sayısının 120'ye ulaştığı, Tubas’ta ise bu rakamın 54 olduğu ifade edildi.

Darp ve Kötü Muamele İddiaları

Gözaltına alınan Filistinlilerin çoğunun darp ve kötü muamele gibi insan hakları ihlallerine maruz kaldığı vurgulandı. Tamun beldesi ve El-Faria Mülteci Kampı'na yönelik saldırıların da devam ettiği bilgisi verildi.

Hayat Kaybı ve Yaralanmalar

Gazze'de ateşkes ilan edildikten sonra, İsrail ordusu 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı saldırılar sonucunda 25 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 27 Ocak'ta Tulkerim'e yönelik saldırılar düzenlendi ve bu olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Son Durum

Filistin Sağlık Bakanlığı, 2023 yılının başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında çoğunluğunu Cenin kentinin oluşturduğu şekilde 70 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, bunlar arasında 10 çocuğun, kadın ve yaşlıların da olduğunu açıkladı.

7 Ekim 2023'teki Gazze saldırılarından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirilen gözaltı ve baskınlarda toplamda 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.