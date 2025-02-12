İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 2 Filistinliyi gözaltına aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Akkabe beldesinde 2 evi kuşattı.

Bu operasyon kapsamında 2 Filistinli gözaltına alındı ve beldedeki iş yerlerinde arama ile baskınlar sürdürüldü. Ayrıca, Tubas kenti çevresinde de İsrail askerlerinin konuşlandırıldığı belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak tarihinde Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Bu saldırılar sonucunda, Cenin kenti ve çevresindeki mülteci kamplarında 25 Filistinli hayatını kaybetti. 27 Ocak'ta bu saldırılar Tulkerim ve 2 Şubat tarihinde Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine genişletildi. 8 Şubat'ta, 7 gün süren baskının ardından Tamun'daki ve bugün Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerin geri çekildiği bildirildi.