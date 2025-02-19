İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı, 20 Gözaltı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenliyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında, 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine ve kasabalarına baskınlar düzenledi.

Çatışmalar ve Yaralanmalar

Baskınlar esnasında, bazı kent ve kasabalara ateş açarak ve gaz bombası atarak giren İsrail askerleri ile bu duruma tepki gösteren Filistinliler arasında sık sık çatışmalar yaşandı. İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralanırken, pek çok kişi de gazdan etkilendi. Gözaltına alınan 20 kişi ise olaylar sırasında tutuklandı.

Demir Duvar Operasyonu

19 Ocak Pazar günü Gazze'de imzalanan ateşkesin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak tarihinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adı verilen bir operasyon başlattı. Saldırılar, 27 Ocak tarihinde Tulkerim, 2 Şubat tarihinde ise Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişledi. 8 Şubat'ta Tamun'daki askeri varlığını azaltan İsrail ordusu, 9 Şubat'ta saldırılarını Nur Şems Mülteci Kampı'na da yaydı.

Ciddi Kayıplar ve Tahribat

21 Ocak'tan bu yana gerçekleşen saldırılarda, 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı ve bölgedeki altyapı ile yapıların büyük bir kısmı tahrip oldu. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda 167'si çocuk olmak üzere toplam 917 Filistinli hayatını kaybetti, 7000'e yakın kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.