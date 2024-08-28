Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusu Batı Şeria’da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği operasyonlarda 20 Filistinliyi gözaltına alırken, insan hakları ihlalleri artıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 23:24
İsrail Ordusu Batı Şeria’da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Gözaltı Operasyonlarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattıktan sonra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltı operasyonlarına hız verdi. Son gelişmeler doğrultusunda, Batı Şeria’da 20 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Filistinli Gözaltılar ve Ailelerin Tepkisi

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, "İşgalci güçler, aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı" ifadeleri yer aldı. Bu durum, yerel halk arasında büyük bir endişe ve öfke yarattı.

İhlaller ve Saldırılar Devam Ediyor

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Tubas ve Ramallah bölgelerinde yürüttüğü operasyonların yanı sıra, bölge sakinlerine karşı ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığına dikkat çekildi. Özellikle son günlerde yaşanan artan askeri baskılar, toplum içinde büyük bir korku Ve belirsizlik ortamı oluşturdu.

Ziyan Görenlerin Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltına alınan Filistinli sayısının 10,300’ü aştığı bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda en az 10 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı; bazı yaralıların durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Bu olaylar, uluslararası toplumda yoğun tartışmalara yol açarken, insan hakları ihlallerinin durdurulması çağrıları da artmaya başladı.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar