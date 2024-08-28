İsrail Ordusu Batı Şeria’da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Gözaltı Operasyonlarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattıktan sonra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltı operasyonlarına hız verdi. Son gelişmeler doğrultusunda, Batı Şeria’da 20 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Filistinli Gözaltılar ve Ailelerin Tepkisi

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, "İşgalci güçler, aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı" ifadeleri yer aldı. Bu durum, yerel halk arasında büyük bir endişe ve öfke yarattı.

İhlaller ve Saldırılar Devam Ediyor

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Tubas ve Ramallah bölgelerinde yürüttüğü operasyonların yanı sıra, bölge sakinlerine karşı ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığına dikkat çekildi. Özellikle son günlerde yaşanan artan askeri baskılar, toplum içinde büyük bir korku Ve belirsizlik ortamı oluşturdu.

Ziyan Görenlerin Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltına alınan Filistinli sayısının 10,300’ü aştığı bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda en az 10 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı; bazı yaralıların durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Bu olaylar, uluslararası toplumda yoğun tartışmalara yol açarken, insan hakları ihlallerinin durdurulması çağrıları da artmaya başladı.