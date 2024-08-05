İsrail Ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinin Batı Şeria’daki Gözaltıları

Son günlerde, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Bu konu hakkında Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ortak bir açıklama yaptı.

Devam Eden Baskınlar

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki operasyonlarını sürdürmeye devam ettiği belirtildi. Özellikle Beytüllahim, El Halil, Cenin, Nablus ve Ramallah gibi kentlerde gerçekleştirilen gece baskınlarında, en az 25 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltı Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı 9,955'e ulaşmış durumda. Bu dönemde, gerçekleşen çatışmalarda işgal altındaki bölgelerde 604 Filistinli hayatını kaybederken, 5 binden fazla kişi yaralandı.