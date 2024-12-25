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İsrail Ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 25 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltılar, artan saldırıların bir parçası.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:16
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda 25 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin Esirler Cemiyeti, ortak bir açıklama yaparak, İsrail ordusunun Ramallah ve Tulkerim'de "benzeri görülmemiş" gözaltı ve saha soruşturmaları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Baskınlar ve Gözaltılar

Söz konusu baskınlarda aralarında eski tutuklular ve kadınların da bulunduğu en az 25 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Ayrıca, İsrail ordusunun kuzeydeki Tulkerim kentine yönelik baskınlarını sürdürmeye devam ettiği ve tüm gözaltı vakalarının henüz teyit edilemediği belirtildi.

El-Emari Mülteci Kampı'ndaki Olaylar

İsrail askerlerinin Ramallah yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'nda da çok sayıda vatandaşı gözaltına aldığı, ancak sonrasında bu kişileri serbest bıraktığı ifade edildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği belirtiliyor.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşanıyor. Bu süreçte, 833 Filistinli hayatını kaybetti.

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