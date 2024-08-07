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İsrail Ordusu Batı Şeria'da 26 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldı, gözaltı sayısı 10 bine ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:55
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 26 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği son baskınlarda 26 Filistinli gözaltına alındı. Bu olaylar, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde yaşandı.

Filistinli Kuruluşlardan Açıklama

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, ortak bir açıklama yaparak, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarının devam ettiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, "Son düzenlenen baskınlarla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bine ulaştı" ifadesine yer verildi.

Artan Şiddet ve Kayıplar

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmasının ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltılar ve baskınlar artış gösterdi. Açıklamalara göre, bu süreçte 620 Filistinli yaşamını yitirirken, 5 binden fazla kişi de yaralandı.

Bu durum, bölgedeki insan hakları ihlalleri ve yaşanan trajediler hakkında uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmektedir.

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