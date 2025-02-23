İsrail Ordusu Batı Şeria'da 26 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldı. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 18:39
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 26 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında 26 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki baskınlarda bu gözaltıların gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun gece saatleri boyunca Batı Şeria'nın kuzeyindeki birçok bölgede "operasyonlarını" genişlettiği ifade edildi ve bu çerçevede gözaltına alınan Filistinlilerin olduğu kaydedildi.

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak 2023'de işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adlı bir saldırı başlatmıştı. Cenin'deki bu şiddetli saldırılar, 27 Ocak ve 2 Şubat'ta Tulkerim ve Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekerken, 9 Şubat'da Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na da saldırılarını genişletti. 21 Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Ayrıca, bölgedeki yapılar ve altyapı büyük çapta tahrip oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ile toprakları gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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