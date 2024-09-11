İsrail Ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria Operasyonu

Son günlerde, İsrail ordusu tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen baskınlarda 30 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltılar ve Baskınlar

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik baskınlarını arttırdığını duyurdu. Bu baskınlar özellikle Batı Şeria'nın güney kesimindeki El Halil şehrinde yoğunlaşmış durumda.

Baskınların Sonuçları

Açıklamada, gözaltına alınan 30 Filistinli arasında eski tutukluların da bulunduğu belirtildi. 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısı 10,600’e ulaştığı ifade ediliyor.

İnsan Kaybı ve Gerilim

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin yaptığı saldırılarda ise 699 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu olaylar, bölgedeki gerilimi daha da artırmakta. Bölgedeki barış ve güvenlik sorunları devam ederken, yaşanan bu olaylar uluslararası tepki çekmeye devam ediyor.