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İsrail Ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında en az 30 Filistinli gözaltına alındı, hapisteki Filistinli sayısı 10 bini aştı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:59
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk olmak üzere en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu bilgi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Esirler Cemiyeti'nin ortak açıklamasıyla duyuruldu.

Baskınlar Hız Kesmeden Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Tulkerim, Tubas, Nablus, Kalkilya, El Halil ve Ramallah kentlerinin yanı sıra Doğu Kudüs'te de baskınlar gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan operasyonlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Ayrıca, Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerinde yapılan geniş çaplı saldırılar sonucu, Filistinlilerin evlerinin kışlaya dönüştürüldüğü, bazı evlerin bombalarla havaya uçurulduğu ve altyapının da büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.

Hapisteki Filistinli Sayısı 10 Bini Geçti

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli sayısının şubat itibarıyla 10 bin'i aştığını açıkladı. Bu rakam içinde, en az 365 çocuk bulunuyor. Ayrıca, 3 bin 369 idari tutuklu da hapiste tutulmakta.

Gazze'de alıkonulan ve İsrail Cezaevi İdaresi tarafından "yasa dışı savaşçı" olarak tanımlanan 1802 Filistinli, yine aynı hapishanelerde tutulmakta.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların arttığı gözlemleniyor. Bu süre içinde, 905 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7000 kişi yaralandı ve 14,300 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu gözaltılardan bazıları, sorgulamanın ardından serbest kalırken, bazıları “idari tutukluluk” olarak nitelendirilen bir süreçte, herhangi bir suçlama olmaksızın hapis cezasına çarptırılabilmektedir.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılar neticesinde, 61 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, bunların 14 bin'den fazlasının enkaz altında kaybolduğu bildirilmektedir.

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