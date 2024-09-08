İsrail Ordusu Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Gözaltı Baskınları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında son 48 saatte, eski tutuklular da dâhil olmak üzere 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kuruluşlarından Ortak Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, yapılan baskınların devam ettiğini belirten ortak bir açıklama yaptı.

Baskınların ardından, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok farklı kentinde gözaltına alınanların sayısının 35'e ulaştığı bildirildi.

Baskınların Arka Planı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonrasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ünde gözaltı, baskın ve saldırılar artış gösterdi. Bu olaylar sonrasında, Filipin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırıları sonucu toplamda 691 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Gözaltı olaylarının ve saldırıların artması, bölgede endişe verici bir durum olarak kaydediliyor.