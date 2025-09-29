İsrail ordusu Batı Şeria'da 37 kişiyi gözaltına aldı, UNRWA sağlık merkezi kapatıldı

GÜNCELLEME - YENİ BASKINLAR VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Operasyonun genel görünümü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk olmak üzere 37 Filistinliyi gözaltına aldı ve Ramallah'ta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'ya ait bir sağlık merkezini kapattı.

Baskın ve gözaltı detayları

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail güçleri Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Celzun'da evlere zorla girilerek yapılan aramalarda 5 Filistinli gözaltına alındı. Operasyon sırasında kampta bulunan UNRWA'ya ait sağlık merkezi de kapatıldı.

Ramallah kentinin Ayn Misbah Mahallesi'nde ise İsrail askerleri, evlerine baskın düzenledikleri 14 yaşındaki İsmail es-Sarsur ile 18 yaşındaki kuzeni Mahmud es-Sarsur'u gözaltına aldı.

El Halil'e bağlı Beyt Ummar ve Zahiriyye beldelerinde 6, Beytüllahim'in Beyt Fuccar beldesinde 2 Filistinli gözaltına alındı. El Halil ve çevresinde giriş noktalarına çok sayıda askeri kontrol noktası kurularak ana yollar trafiğe kapatıldı ve Filistinlilerin hareket özgürlüğü kısıtlandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Akaba beldesinde bir kişiye yönelik baskın yapılarak gözaltı gerçekleşti. Nablus'ta hedeflenen Asker el-Kadim Mülteci Kampına düzenlenen baskında da bir Filistinli gözaltına alındı. Eriha kentindeki Akabe Ceber Mülteci Kampı'na yapılan baskında ise 3 Filistinli gözaltına alındı.

Kalkilya'ya bağlı Kefr Lakif beldesine düzenlenen baskında İsrail askerleri evlere zorla girerek arama yaptı ve burada 17 Filistinli gözaltına alındı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde İsrail ordusu, buldozerlerle bir lokantanın avlusunu yıktı.

Sivil alanlara yönelik saldırılar

Haberde ayrıca, işgalci yerleşimcilerin Ramallah'a bağlı Burka beldesinde Filistinlilerin evlerine ateş açtığı belirtildi. Burka Köy Meclisi Başkanı Sayil Kenan, gaspçı İsraillilerin köy merkezine baskın düzenlediğini ve evlere ateş açtığını bildirdi.

Doğu Kudüs'teki Silvan beldesinde ise yerleşimciler tarafından Filistin toprakları gasbedildi ve zeytin ağaçları söküldü.

Arka plan

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış kaydediliyor.