İsrail Ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Baskınlarını Sürdürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli bölgelere düzenlediği baskınlar sonucunda biri çocuk olmak üzere 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil şehrine baskın yaparak İhab Ebu Şarh'ı gözaltına aldığını bildirdi. Ayrıca, El Halil'in nezdindeki Tel Rumeyda bölgesinde bulunan Eş-Şüheda Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasının giriş-çıkışını kapattığı öğrenildi.

Ramallah yakınlarındaki El Bire kentine bağlı Nebi Salih köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri, burada ses bombası kullanarak 2 genci gözaltına aldı ve serbest bırakmadan önce onlara şiddet uyguladı.

Aynı zamanda, Nebi Salih yakınlarındaki Ummu Safa köyüne yapılan baskında ise, İsrail güçleri Filistinlilerin evlerinde arama yaptı. Ummu Safa köy meclisi başkanı Mervan Sabah, köyde sokağa çıkma yasağı uygulandığını ve bir evin çatısının İsrail askerleri tarafından işgal edilerek kullanıldığını ifade etti.

İsrail ordusunun Ramallah'ın Burka köyünde gerçekleştirdiği baskında ise 14 yaşındaki Emir Matan isimli bir Filistinli gözaltına alındı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılan saldırılarda, 167'si çocuk olmak üzere toplam 806 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Esirler Cemiyeti ve Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin, İsrail Cezaevi İdaresine dayandırdığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10.300 Filistinli bulunmaktadır.