İsrail Ordusu Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusundan Yeni Gözaltılar

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği operasyonlar sırasında en az 40 Filistinli gözaltına alındı.

Ortak Açıklama ve Detaylar

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, gerçekleştirdikleri ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğünü belirtti.

Son 24 saat içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda, aralarında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu 40 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltı Sayısındaki Artış

7 Ekim tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen gözaltıların sayısı 10 bin 700’e ulaşmış durumda. Bu dönemde, İsrail askerleri ve yerleşik İsraillilerin saldırılarında ise 703 Filistinli yaşamını yitirdi.