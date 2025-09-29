İsrail Ordusu Batı Şeria'da 44 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk olmak üzere 44 Filistinliyi gözaltına aldı; Ramallah'ta UNRWA sağlık merkezi kapatıldı, çok sayıda baskın ve kontrol noktası kuruldu.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:35
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 44 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 44 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria genelinde düzenlediği operasyonlarda 44 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 1 çocuk bulunuyor ve Ramallah'ta Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'ya ait bir sağlık merkezi kapatıldı.

Ramallah ve Celzun Mülteci Kampı'ndaki operasyon

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Kampta evlere zorla girilerek arama yapıldı ve 5 Filistinli gözaltına alındı. Aynı bölgede UNRWA'ya ait bir sağlık merkezi kapatıldı; askerler bunun ardından kamptan çekildi.

Ramallah kentinin Ayn Misbah Mahallesi'nde ise İsrail askerleri, 14 yaşındaki İsmail es-Sarsur ile kuzeni 18 yaşındaki Mahmud es-Sarsur'u da gözaltına aldı.

El Halil, Beytüllahim, Tubas ve Nablus'taki gözaltılar

İsrail ordusu El Halil kentine bağlı Beyt Ummar ve Zahiriyye beldelerinde 6, Beytüllahim'in Beyt Fuccar beldesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldı. El Halil'de kent ve çevresindeki beldelerin girişlerine çok sayıda askeri kontrol noktası kurularak ana yollar trafiğe kapatıldı ve Filistinlilerin hareket özgürlüğü kısıtlandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Akaba beldesinde askerlerin evine baskın düzenlediği bir Filistinli gözaltına alındı. Nablus'ta hedef alınan Asker el-Kadim Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında da 1 kişi gözaltına alındı.

Eriha ve Kalkilya operasyonları

Eriha kentindeki Akabe Ceber Mülteci Kampı'na yapılan baskında 3 Filistinli gözaltına alındı. Kalkilya kentine bağlı Kefr Lakif beldesinde düzenlenen baskında ise askerler evlere girerek arama yaptı ve 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim'de baskınlar ve Hamza'nın açıklamaları

Tulkerim kentinin güneyindeki Kefr Sur'da, Köy Meclisi Başkanı Fevvaz Hamza, AA muhabirine bölgedeki operasyonların sabah saatlerinden itibaren başladığını ve İsrail güçlerinin "onlarca eve baskın yaptığını ve tahrip ettiğini, bölge sakinlerini sorguya tabi tuttuğunu" bildirdi. Hamza ayrıca askerlerin bir evi askeri karargâh ve sorgu merkezi olarak kullandığını ve şu ana kadar 7 kişiyi gözaltına aldıklarını belirtti. Hamza, güçlerin beldenin birçok mahallesine konuşlandığını ve bunun günlük yaşamı felce uğrattığını vurguladı.

Yerleşimci saldırıları ve mülk tahribi

Ramallah'a bağlı Burka beldesinde, Filistinlilerin evlerine ateş açıldığı bildirildi. Burka Köy Meclisi Başkanı Sayil Kenan, gaspçı İsraillilerin köy merkezine baskın düzenlediğini ve evlere ateş açtığını söyledi. Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesinde yerleşimcilerin zeytin ağaçlarını söktüğü belirtildi. Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde ise İsrail ordusu buldozerlerle bir lokantanın avlusunu yıktı.

Arka plan

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış kaydediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası
2
Doğan Uzun Başpehlivanı Kazandı: 72. Zengibar Karakucak Güreşleri Darende'de
3
Almanya'dan İsrail'e Uyarı: Sumud Filosu'na Müdahaleden Kaçının
4
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı
5
Beyt Ur el-Fevga'da kuşatma tepkisi: İsrail yol çalışması protesto edildi
6
Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam
7
Tokat'ta Patates Hasadı Sürüyor: Artova'da Organik Üretim

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı