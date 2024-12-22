DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.370.731,12 1,64%

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da biri çocuk 6 Filistinliyi gözaltına alırken, gözaltına alınanların sayısı 12 bin 100'ü geçti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:36
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Gözaltı Sayısını Artırdı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği operasyonlar neticesinde, biri çocuk olmak üzere 6 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilerin evlerine yönelik düzenlenen baskınların sürdüğü belirtildi.

Baskınlar Hız Kazandı

Son 24 saat içerisinde İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus, Tubas, Tulkerim ve Ramallah kentlerindeki baskınlarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında bir çocuğun bulunduğu vurgulanarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 12 bin 100'ü geçtiği kaydedildi.

Önemli Veriler Ortaya Çıkıyor

Bu sayı, bir yıldan fazla süredir bombardımana maruz kalan Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlileri kapsamıyor. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleriyle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk toplam 822 Filistinli hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Yurtbaşı'nda Konteyner Yangını: 2 Yaralı, 1 Dumandan Etkilendi
2
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Ailelerine Taziyede Bulundu
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küresel Gazeteciler Konseyi İle Görüştü: Türkiye Yeniden Güçlü Bir Ülke Olma Yolunda
4
Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Kuruldu
5
Bitlis'te Amatör Lig Maçında Kavga İhbarı
6
İstanbul’da Gazze Saldırılarına Karşı Protesto
7
Eskişehir'de Polise Ateş Açan 7 Şüpheli Yakalandı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı