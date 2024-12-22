İsrail Ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Gözaltı Sayısını Artırdı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği operasyonlar neticesinde, biri çocuk olmak üzere 6 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilerin evlerine yönelik düzenlenen baskınların sürdüğü belirtildi.

Baskınlar Hız Kazandı

Son 24 saat içerisinde İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus, Tubas, Tulkerim ve Ramallah kentlerindeki baskınlarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında bir çocuğun bulunduğu vurgulanarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 12 bin 100'ü geçtiği kaydedildi.

Önemli Veriler Ortaya Çıkıyor

Bu sayı, bir yıldan fazla süredir bombardımana maruz kalan Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlileri kapsamıyor. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleriyle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk toplam 822 Filistinli hayatını kaybetti.