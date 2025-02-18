İsrail Ordusu Batı Şeria'da 7 Evi Yıktı: Durum Kritik

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Selfit kentlerinde, "ruhatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait 7 evi yıktı. Bu yıkımlar, bölgedeki gerilimi artıran bir başka olay olarak öne çıkıyor.

El Halil'de yer alan yasa dışı yerleşim birimlerine karşı mücadele veren Filistinli aktivist Fuad el-Ammur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine baskın düzenlediğini belirtti. Ammur, bölgede en az 6 evin yıkıldığını ifade etti.

Buna ek olarak, görgü tanıkları, Selfit'in batısındaki Kefr ed-Dik köyünde Yezid Derviş Said isimli bir Filistinlinin evinin de aynı gerekçeyle yıkıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürmekte. Daha önce Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 16 evi yıkan ordu, Ocak ayında toplamda 126 yapıyı yıktı. Bu yapılar arasında 74 meskun ev de yer almakta.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, bölgedeki çatışmalar sonrasında giderek artan yıkım ve saldırılar sonucunda 56 Filistinli hayatını kaybetti.

23 Şubat 2023 tarihinden bu yana süregelen saldırılar, binlerce Filistinlinin yerinden edilmesine sebep oldu; ayrıca bölgedeki altyapıya, evlere ve mülklere büyük zararlar verildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten başlayarak İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırılarda, 167'si çocuk olmak üzere toplamda 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi ise yaralandı.