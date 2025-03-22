İsrail Ordusu Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarla 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:34
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği baskınlar sonucunda 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, işgal güçleri Selfit’in batısındaki köy ve kasabalara baskın düzenleyerek, burada ses bombaları kullandı.

Cenin kentine yönelik yapılan baskınlarda ise 3 Filistinli gözaltına alındı. Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil bölgesindeki Beyt Ummar ve Yatta kasabalarında düzenlenen operasyonlarda ise 4 Filistinli gözaltına alındı. Bu baskınlar sırasında askerlerin bazı evlerin çatılarına çıkıp, Filistinlilere ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz bombaları attığı bildirildi.

Ayrıca, eserlerine yoğun bir kimlik kontrolü uygulandı. Özellikle Ramallah’ın kuzeybatısında bulunan Nebi Salih köyüne yapılan baskında da göz yaşartıcı gaz bombası kullanıldı. Öte yandan, Cenin Mülteci Kampı çevresinde ve Hedef Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait buldozerler tarafından yıkım ve kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

Nablus kenti ve Balata Mülteci Kampı da baskın gerçekleştiren Israeli askerleri, burada çok sayıdaki eve zorla girerek aramalar gerçekleştirdi.

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