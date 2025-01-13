İsrail Ordusu Batı Şeria'da 70 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Deyr İstiya beldesine düzenlediği baskınlarda yaklaşık 70 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 00:40
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 00:40
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 70 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu'ndan Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Deyr İstiya beldesinde gerçekleştirdiği baskınlarda yaklaşık 70 Filistinliyi gözaltına aldı. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentine bağlı Deyr İstiya beldesinde çok sayıda evi bastı.

Devam Eden Baskınlar ve Bariyerler

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin son günlerde Deyr İstiya beldesine sürekli baskınlar düzenlediğini ve beldenin giriş çıkışlarını bariyerlerle kapattığını aktardı. Bu baskınlarda, aralarında yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 70 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Diğer Baskınlar ve Saldırılar

İsrail askerlerinin Selfit kentine bağlı Haris köyüne de baskın düzenlediği ve Cenin kentinde Filistinlilere ateş açtığı bildirildi. Öte yandan, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde İsrailliler, Filistinlilerin araçlarına taşla saldırarak zarar verdi.

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor.

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