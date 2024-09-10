İsrail Ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı şehirlerinde ve beldelerinde gerçekleştirdiği baskınlar sonucu en az 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Baskınlar El Halil ve Beytüllahim'de Yoğunlaştı

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, baskınların en yoğun olduğu bölgelerden biri Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti oldu. Burada düzenlenen baskınlarda en az 4 Filistinli gözaltına alındı.

Diğer yandan, güneydeki Beytüllahim ve çevresindeki İrtas beldesinde de 3 Filistinli gözaltına alındı.

Ramallah ve Diğer Bölgelerdeki Baskılar

Batı Şeria'nın orta kesimlerinde bulunan Ramallah ve çevresindeki beldelerde de düzenlenen baskınlarda en az 2 Filistinli gözaltına alındı.

Olayın ardından sabah saatlerinde Cenin ve Nablus kentlerinde de baskınlar gerçekleştirildi ve İsrail ordusu kısa sürede bu bölgelerden ayrıldı.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı düzenlenen gözaltı ve baskınlarda önemli artış gözlemleniyor. Resmi verilere göre, bu dönemde 692 Filistinli hayatını kaybetti.