Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 9 Filistinliyi gözaltına aldı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:05
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı şehirlerinde ve beldelerinde gerçekleştirdiği baskınlar sonucu en az 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Baskınlar El Halil ve Beytüllahim'de Yoğunlaştı

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, baskınların en yoğun olduğu bölgelerden biri Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti oldu. Burada düzenlenen baskınlarda en az 4 Filistinli gözaltına alındı.

Diğer yandan, güneydeki Beytüllahim ve çevresindeki İrtas beldesinde de 3 Filistinli gözaltına alındı.

Ramallah ve Diğer Bölgelerdeki Baskılar

Batı Şeria'nın orta kesimlerinde bulunan Ramallah ve çevresindeki beldelerde de düzenlenen baskınlarda en az 2 Filistinli gözaltına alındı.

Olayın ardından sabah saatlerinde Cenin ve Nablus kentlerinde de baskınlar gerçekleştirildi ve İsrail ordusu kısa sürede bu bölgelerden ayrıldı.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı düzenlenen gözaltı ve baskınlarda önemli artış gözlemleniyor. Resmi verilere göre, bu dönemde 692 Filistinli hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!