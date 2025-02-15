İsrail Ordusu Batı Şeria'da Ateş Açtı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Ateşi Sonucu 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'nda 3, Nablus kentinde de 1 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın detayları paylaşıldı.

Hayatını Kaybedenler

Nur Şems Mülteci Kampı'nda hayatını kaybeden Filistinlilerin isimleri Cihad Mahmud Hasan Muşarika, Halid Mustafa Şerif Amir ve Gassan Ebu Abid olarak duyuruldu. Ayrıca, Nablus kenti yakınındaki Asker Mülteci Kampı'nda da 19 yaşındaki Adil Ahmed Adil Beşkar hayatını kaybetti.

Saldırılar Artıyor

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridine başlattığı saldırılar sonrası, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte toplamda 167’si çocuk olmak üzere916 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olaylar, bölgedeki gerilimi artırırken, uluslararası toplum tarafından da endişeyle izlenmektedir.