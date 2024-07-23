İsrail Ordusu Batı Şeria'da Ateş Açtı: Bir Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da Alevlenen Gerilim

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gerçekleştirdiği ateş açma olayı, bölgedeki gerginliği artırdı. Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Saldırı Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil kentinin yakınlarındaki Sair beldesine baskın düzenledi. Bu baskın sırasında, askerlerin Filistinlilerin evlerini aradığı ve yangın açtığı belirtiliyor.

Hayatını Kaybeden Genç

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sair beldesindeki olayda Cihad Muhammed Hüseyin adlı bir Filistinli gencin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olayların Ardındaki Arka Plan

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 579’a ulaştığı bildirilmektedir. Bu durum, bölgede sürekli bir çatışma ortamı yaratmakta.