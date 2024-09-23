İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar

İsrail askeri güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli kente baskınlar düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail askerleri özellikle Beytuna, Kalandiya Mülteci Kampı, Nablus yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı ve Kalkilya gibi bölgelerde operasyonlar gerçekleştirdi.

Baskınların Detayları

Koordineli bir şekilde yapılan operasyonlarda, gerçek mermiler ve göz yaşartıcı gazlar kullanıldı. Filistinli gençler ise, saldırılara taşlarla karşılık verdiler. Baskınlar sonucu çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Eriha'da Ev Yıkımı

Ayrıca, bu sabah Batı Şeria'nın Eriha kentinde bir diğer baskın gerçekleştirildi. Bu baskında, bir Filistinli aileye ait ev yıkıldı. Bu tür baskınlar, bölgede gerilimi artırmaya devam ediyor.