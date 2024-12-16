İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi: 3 Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı'ndan gelen açıklamalara göre, Nablus şehrinin doğusundaki kampa yönelik saldırıda, 16 yaşındaki bir çocuk başından, 22 yaşındaki bir genç elinden ve 19 yaşındaki bir başka genç ise kalçasından yaralandı.

Baskın sırasında İsrail ordusuna ait iş makineleri de bölgedeki altyapıya zarar verdi. Filistin’in Sesi Radyosu, askerlerin Balata Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin mülklerine ciddi şekilde zarar verdiğini bildirdi.

El-Aksa Şehitleri Tugayı'ndan Yanıt

Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı, Balata Mülteci Kampı’na saldıran İsrail askerlerine silahla karşılık verdiklerini duyurdu. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, baskın yaklaşık iki saat sürdü ve ardından ordu ile iş makineleri bölgeden çekildi.

Öte yandan, 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 811 Filistinli hayatını kaybetti.